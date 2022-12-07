Христина Горняк зізналася, що перетнула кордон України саме в той момент, коли пролунала повітряна тривога.

Як повідомляє Politeka.net, вчора дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк повернулася до України після поїздки до столиці Австрії Відня, де вона вирішила перечекати зиму. Її приїзд до української столиці співпав із ракетним обстрілом України. Як зізналася нотаріус на своїй сторінці в Інстаграм-Сторізі, їй було дуже складно емоційно.

Христина Горняк зізналася, що перетнула кордон України саме в той момент, коли пролунала повітряна тривога. У цей момент вона була не в силах упоратися зі своїми емоціями і тим, що відчувала.

"Знаєте, що відчула в той момент? Я почала плакати... ось чесне слово... мене розривав такий біль за все, що коїться з нами... за нашу рідну землю, за наше життя. за себе, за своїх рідних, але найбільше я відчула біль. Наше життя дуже змінилося і ми змінилися разом із ним", - чесно зізналася дружина телеведучого Володимира Остапчука.

Ранок у Києві Христина Горняк зустріла без світла та води. Як вона зізналася, їй не вдалося заснути до 4 години ранку, а потім з ліхтариком в руках вона почала свій день, але постаралася не сумувати і радіти будь-якій дрібниці.

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