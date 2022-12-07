Как сообщает Politeka.net, вчера жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк вернулась в Украину после поездки в столицу Австрии Вену, где она решила переждать зиму. Ее приезд в украинскую столицу совпал с ракетным обстрелом Украины. Как призналась нотариус на своей странице в Инстаграм-Сториз, ей было очень сложно эмоционально.

Кристина Горняк призналась, что пересекла границу Украины именно в тот момент, когда раздалась воздушная тревога. В этот момент она была не в силах совладеть со своими эмоциями и тем, что чувствовала.

"Знаете, что почувствовала в тот момент? Я начала плакать... вот честное слово... меня разрывала такая боль за все, что творится с нами... за нашу родную землю, за нашу жизнь. Да, я немного почувствовала страх за себя, за своих родных, но больше всего я почувствовала боль. Наша жизнь очень изменилась и мы изменились вместе с ней", - честно призналась жена телеведущего Владимира Остапчука.

Утро в Киеве Кристина Горняк встретила без света и воды. Как она призналась, ей не удалось уснуть до 4 часов утра, а потом с фонариком в руках она начала свой день, но постаралась не унывать и радоваться любой мелочи.

Напомним, что жена Остапчука "кайфанула" в компании другого мужчины, пока мужа нет рядом.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.

Также Politeka писала, что жена Остапчука раскрыла, что держит ее за границей.