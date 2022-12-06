Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка привітала українських захисників із Днем Збройних Сил України та звернулася з закликом про допомогу.

"Один із законів Всесвіту - віддавай, щоб отримувати та отримуй, щоб віддавати. Все сбалансоване до взаємообміну у цьому світі. Мені особисто таке величезне задоволення приносить дарувати подарунки… більше, ніж приймати) Цього року свята зовсім не свята. Але варто використовувати кожний привід для того, щоб проявляти увагу і нагадувати важливим людям, що ти їх цінуєш", — пише Ганна Кошмал.

Акторка закликала українців долучитися до ініціативи та стати таємним Сантою для українського захисника/захисниці. Подарунком може бути щось символічне, наприклад, лист із словами подяки та солодощі, або теплі устілки та шкарпетки, будь-що корисне чи смачне. Сама зірка "Сватів" сьогодні теж відправила свій пакуночок на передову.

"З Днем ЗСУ, найміцніших та кращих в світі сил! Дякую за всі титанічні зусилля, що ви робите задля свободи України! Без вас нас нема. Дякую!", — додала Ганна.

Українці в коментарях підтримали актрису: "Ви неймовірна людина, в якій є все доброта, краса, чесність, щирість❤️", "Героям Слава!", "дуже гарно виглядаєш 😍".

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