В этот раз на своей странице в Instagram артистка поздравила украинских защитников с Днем Вооруженных Сил Украины и обратилась с призывом о помощи.

"Один из законов Вселенной - отдавай, чтобы получать и получай, чтобы отдавать. Все сбалансировано к взаимообмену в этом мире. Мне лично такое огромное удовольствие доставляет дарить подарки… больше, чем принимать) В этом году праздники совсем не праздники. Но стоит использовать каждый повод для того чтобы проявлять внимание и напоминать важным людям, что ты их ценишь", — пишет Анна Кошмал.

Актриса призвала украинцев принять участие в инициативе и стать тайным Сантой для украинского защитника/защитницы. Подарком может быть что-то символическое, например, письмо со словами благодарности и сладости, или теплые стельки и носки, что-нибудь полезное или вкусное. Сама звезда "Сватов" сегодня тоже отправила свой пакетик на передовую.

"С Днем ВСУ, самых крепких и лучших в мире сил! Спасибо за все титанические усилия, которые вы делаете ради свободы Украины! Без вас нас нет. Спасибо!", — добавила Анна.

Украинцы в комментариях поддержали актрису: "Вы невероятный человек, в котором есть все доброта, красота, честность, искренность❤️", "Героям Слава!", "Очень красиво выглядишь 😍".

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.