На своїй сторінці в Instagram Раміна Есхакзай поділилася архівними кадрами з дитинства та юності, задовго до популярності.
"Перше фото з мікрофоном, де я уявляю себе артисткою. В мене ще з дитинства було бажання сподобатися людям. Хотілося уваги. Зараз працюю над цим моментом з психологом, бо подобатися всім неможливо і не треба. І розумієш це лише з досвідом", — зізнається зірка.
Фото в чорній сукні - це вже школа, старші класи.
"Намагаюся бути леді 😂 Чомусь тоді мені здавалося, що треба бути у всьому ідеальною. Носити підбори та діловий стиль. Зараз мої найкращі друзі- невеличкий каблучок чи кросівки. І не так важливо, що на тобі, головне- що в середині. Можна були одягнутим ідеально, але при цьому казати нісенітниці", — пише Раміна Есхакзай.
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Також вона показала світлину зі своєї поїздки до США на канікулах після 10 класу.
"Як я тоді соромилася розмовляти англійською... не могла вимовити слова, бо хотілось, щоб мова звучала ідеально. Зараз я навпаки вважаю, що не треба соромитися, без практики важко досягти умовної "ідеальності". Якщо у вас також є з цим пробеми, починайте говорити. Практика - наше все", — наголосила інтерв'юерка.
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