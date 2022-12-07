Популярна українська журналістка та блогерка Раміна Есхакзай показала, як виглядала в різні періоди свого життя.

На своїй сторінці в Instagram Раміна Есхакзай поділилася архівними кадрами з дитинства та юності, задовго до популярності.

"Перше фото з мікрофоном, де я уявляю себе артисткою. В мене ще з дитинства було бажання сподобатися людям. Хотілося уваги. Зараз працюю над цим моментом з психологом, бо подобатися всім неможливо і не треба. І розумієш це лише з досвідом", — зізнається зірка.

Фото в чорній сукні - це вже школа, старші класи.

"Намагаюся бути леді 😂 Чомусь тоді мені здавалося, що треба бути у всьому ідеальною. Носити підбори та діловий стиль. Зараз мої найкращі друзі- невеличкий каблучок чи кросівки. І не так важливо, що на тобі, головне- що в середині. Можна були одягнутим ідеально, але при цьому казати нісенітниці", — пише Раміна Есхакзай.

Також вона показала світлину зі своєї поїздки до США на канікулах після 10 класу.

"Як я тоді соромилася розмовляти англійською... не могла вимовити слова, бо хотілось, щоб мова звучала ідеально. Зараз я навпаки вважаю, що не треба соромитися, без практики важко досягти умовної "ідеальності". Якщо у вас також є з цим пробеми, починайте говорити. Практика - наше все", — наголосила інтерв'юерка.

Нагадаємо, блогерка Есхакзай показала унікальні кадри з іще цілим літаком "Мрія".

Також Politeka писала, що Раміна Есхакзай вивела запроданку Ані Лорак на чисту воду і дала їй пораду.

Як Politeka повідомляла, Раміна Есхакзай після чергової трагедії розкрила правду українцям.