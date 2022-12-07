Популярная украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала, как выглядела в разные периоды своей жизни.

На своей странице в Instagram Рамина Эсхакзай поделилась архивными кадрами с детства и юности, задолго до популярности.

"Первое фото с микрофоном, где я представляю себя артисткой. У меня еще с детства было желание понравиться людям. Хотелось внимания. Сейчас работаю над этим моментом с психологом, потому что нравиться всем невозможно и не надо. И понимаешь это только с опытом", — признается звезда.

Фото в черном платье – это уже школа, старшие классы.

"Пытаюсь быть леди 😂 Почему-то тогда мне казалось, что надо быть во всем идеальной. Носить каблуки и деловой стиль. Сейчас мои лучшие друзья - небольшой каблучок или кроссовки. И не так важно, что на тебе, главное - что внутри. Можно было одетым идеально, но при этом говорить чушь", — пишет Рамина Эсхакзай.

Также она показала фотографию со своей поездки в США на каникулах после 10 класса.

"Как я тогда стеснялась говорить по-английски... не могла произнести слова, потому что хотелось, чтобы речь звучала идеально. Сейчас я наоборот считаю, что не надо стесняться, без практики трудно достичь условной "идеальности". Если у вас тоже есть с этим пробемы, начинайте говорить. Практика - наше все", - подчеркнула интервьюер.

Напомним, блогерша Эсхакзай показала уникальные кадры с еще целым самолетом "Мрія".

Также Politeka писала, что Рамина Эсхакзай вывела запроданку Ани Лорак на чистую воду и дала ей совет.

Как Politeka сообщала, Рамина Эсхакзай после очередной трагедии раскрыла правду украинцам.