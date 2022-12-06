Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка звернулася до українських захисників.

"Дуже важливий день. Особливий. Знаковий. День безумовної віри. Шани. Захоплення. День ЗСУ. Я знаю, що не всі вірять у Бога, але знаю, що всі - у ЗСУ. Ця віра - непохитна, священна, безсумнівна. Від лютого це вже сакральна фраза, це свого роду молитва - «Вірю в ЗСУ». Молитва, яка пройде з нами крізь століття, у майбутні покоління: навіки для всіх і кожного ЗСУ будуть Богами, героями, янголами-охоронцями тут, на землі і, на жаль, нашими янголами на небесах", — пише Лілія Ребрик.

Зірка показала ефектне фото з прогулянки в центрі Києва на Майдані Незалежності, на яку вона вийшла в сірому спортивному костюмі, пальто та стильних чобітках.

"Я дякую кожному і кожній у лавах ЗСУ. Я пишаюся кожним і кожною, я захоплююся. Ви - без перебільшень - найкраща армія світу: сміливі, завзяті, незламні, непереможні, красиві. Ви в окопах, на рубежах, на підступах до самого неба - відводите ракети від наших дітей, ламаєте ворога, йдете в запеклі бої і завжди виходите переможцями. Я вірю в ЗСУ. Я дякую", — додала ведуча.

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

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