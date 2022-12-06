В этот раз на своей странице в Instagram артистка обратилась к украинским защитникам.

"Очень важный день. Особенный. Знаковый. День безусловной веры. Уважения. Восхищения. День ВСУ. Я знаю, что не все верят в Бога, но знаю, что все – в ВСУ. Эта вера – непоколебима, священна, несомненна. С февраля это уже сакральная фраза, это своего рода молитва – «Верю в ВСУ». Молитва, которая пройдет с нами сквозь столетие, в будущие поколения: навсегда для всех и каждого ВСУ будут Богами, героями, ангелами-хранителями здесь, на земле и, к сожалению, нашими ангелами на небесах", — пишет Лилия Ребрик.

Звезда показала эффектное фото с прогулки в центре Киева на Майдане Незалежности, на которую она вышла в сером спортивном костюме, пальто и стильных сапожках.

Я благодарю каждого и каждую в рядах ВСУ. Я горжусь каждым и каждой, я восхищаюсь. Вы – без преувеличений – лучшая армия мира: смелые, упорные, несгибаемые, непобедимые, красивые. Вы в окопах, на рубежах, на подступах к самому небу – отводите ракеты от наших детей, ломаете врага, идете в ожесточенные бои и всегда выходите победителями. Я верю в ВСУ. Я благодарю", — добавила ведущая.

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.