В особистому блозі Юлія Саніна опублікувала відео, де нагадала, що український народ щохвилини з нашими героями.

Як повідомляє Politeka.net, 6 грудня щорічно відзначається День Збройних сил України. Це свято завжди було цінним для українського народу, але у 2022 році його важливість зросла у рази.

Юлія Саніна - солістка рок-групи "The Hardkiss", не прогавила можливості подякувати ЗСУ за їхні труди, адже наші бійці - це щит і меч України, опора та захист нашої хороброї країни. Пост із її зверненням з'явився на сторінці в Інстаграм.

Так, фронтвумен українського гурту "The Hardkiss" приєднався до привітань. В особистому блозі вона опублікувала відео, де нагадала, що український народ щохвилини з нашими героями.

"Вітаємо всіх захисників та захисниць із Днем Збройних сил України. Не вистачить слів, щоб висловити всю подяку вам за вашу роботу. За те, що сьогодні ми можемо жити, працювати, бути в нашій країні. Дякую вам за самовідданість, з якою ви захищаєте нас та нашу країну", – сказала Юлія Саніна.

Юлія Саніна також попросила воїнів берегти себе та своє здоров'я та нагадала, що українці дуже пишаються ЗСУ і дуже чекають на їх живі будинки - у незалежній Україні.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатально з ефектними кісками.

Як повідомляла Politeka, Саніна із The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.