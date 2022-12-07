В личном блоге Юлия Санина опубликовала видео, где напомнила, что украинский народ каждую минуту с нашими героями.

Как сообщает Politeka.net, 6 декабря ежегодно отмечается День Вооруженных сил Украины. Этот праздник всегда был ценным для украинского народа, но в 2022 году его важность возросла в разы.

Юлия Санина - солистка рок-группы "The Hardkiss", не упустила возможности поблагодарить ВСУ за их труды, ведь наши бойцы - это щит и меч Украины, опора и защита нашей храброй страны. Пост с ее обращением появился на странице в Инстаграм.

Так, фронтвумен украинской группы "The Hardkiss" присоединилась к поздравлениям. В личном блоге она опубликовала видео, где напомнила, что украинский народ каждую минуту с нашими героями.

"Поздравляем всех защитников и защитниц с Днем Вооруженных сил Украины. Не хватит слов, чтобы выразить всю благодарность вам за вашу работу. За то что сегодня мы можем жить, работать, быть в нашей стране. Спасибо вам за самоотверженность, с которой вы защищаете нас и нашу страну", – сказала Юлия Санина.

Юлия Санина также попросила воинов беречь себя и свое здоровье и напомнила, что украинцы очень гордятся ВСУ и очень ждут их живыми дома - в независимой Украине.

Напомним, что Санина из The Hardkiss покорила роковым образом с эффектными косичками.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рассказала, как украинцы могут попасть на их концерт.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рассказала о сорванном концерте.