Українська співачка Злата Огневич оприлюднила звернення, в якому звернулася до всіх воїнів та побажала мирного неба. Також своє звернення вона адресувала простим українцям.

Як повідомляє Politeka.net, 6 грудня щорічно відзначається День Збройних сил України. Це свято завжди було цінним для українського народу, але у 2022 році його важливість зросла у рази.

Українська співачка Злата Огневич на своїй сторінці в Інстаграм не залишилася осторонь, привітавши захисників та захисниць зі святом.

Українська співачка Злата Огневич оприлюднила звернення, в якому звернулася до всіх воїнів та побажала мирного неба. Крім того, вона звернулася до простих українців і мотивувала по можливості донатити для ЗСУ, адже це буде найкращою подякою для захисників та захисниць.

"Наша країна тримається і все витримає лише завдяки славетним воїнам та незламності українського народу. Ви знаєте, що найкраща подяка військовим - це донат, тому робіть донати, допомагайте, не зупиняйтесь. наближати нашу спільну Перемогу", - написала Злата Огневич.

Також знаменитість закликала українців, які випадково зустрінуть військового, подякувати йому, обійняти, пригостити кавою та підтримати добрим людським словом.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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