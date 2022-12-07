Украинская певица Злата Огневич обнародовала обращение, в котором обратилась ко всем воинам и пожелала мирного неба. Также свое обращение она адресовала к простым украинцам.

Как сообщает Politeka.net, 6 декабря ежегодно отмечается День Вооруженных сил Украины. Этот праздник всегда был ценным для украинского народа, но в 2022 году его важность возросла в разы.

Украинская певица Злата Огневич на своей странице в Инстаграм не осталась в стороне, поздравив защитников и защитниц с праздником.

Украинская певица Злата Огневич обнародовала обращение, в котором обратилась ко всем воинам и пожелала мирного неба. Кроме того, она обратилась к простым украинцам и мотивировала по возможности донатить для ВСУ, ведь это будет лучшей благодарностю для защитников и защитниц.

"Наша страна держится и ВСЕ выдержит только благодаря славным воинам и несокрушимости украинского народа. Вы знаете, что лучшая благодарность военным - это донат, поэтому делайте донаты, помогайте, не останавливайтесь. Продолжаем бороться в тылу, пока воины сражаются на передовой. Продолжаем всеми силами приближать нашу общую Победу", - написала Злата Огневич.

Также знаменитость призвала украинцев, которые случайно повстречают военного, поблагодарить его, обнять, угостить кофе и поддержать добрым человеческим словом.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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