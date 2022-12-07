Популярна українська артистка Даша Астаф'єва прокоментувала скандал, що затягнувся, в результаті якого спливло чимало спірних деталей. Нещодавно стіл відомо, що літній жінці відмовили у проханні дати гарячий напій, адже вона не підходила за дрес-кодом.

Далі в мережі випливли різні деталі, прокоментувала і Даша Астаф'єва ситуацію:

«Цього разу я теж не полінуся, знову ризикну і послухаю прокльони. Але хочу, щоб ви побачили один із прикладів, коли людина, користуючись хейтом, складає собі довгоочікуваний піар і намагається звернути на себе увагу. Але робити так – безвідповідально.

Нині не ті часи, щоб використати класичний метод інфлюєнсерів. Людина, яка виживає, ніколи не зверне увагу на те, з чого складається інстаграм деяких благодійників» - пише Даша.

Заклад, де відбувся скандал, поспішив також дати свою відповідь: «Друзі, ми провели службову перевірку через інцидент, опис якого днями поширився соцмережами.

Ділимося відео з камер спостереження, на яких все видно», - заявили в Інстаграм.

Там видно, як Євгенію Володимирівну почастували чаєм із бутербродом на Хрещатику. Вже за дві години її зустріли в Пасажі.

«Як бачите, офіціантка спокійно просить почекати хвилинку, жодних жестів «на вихід». Потім на барі бабусі готують чай. Інша камера: офіціантка виносить їжу за стіл», - додали.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон