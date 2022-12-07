Известная певица Даша Астафьева высказалась о недавнем скандале с бабушкой в ресторане.

Популярная украинская артистка Даша Астафьева прокомментировала затянувшийся скандал, в результате которого всплыло немало спорных деталей. Не так давно стол известно, что пожилой женщине отказали в просьбе дать горячий напиток, ведь она не подходила по дресс-коду.

Далее в сети всплыли различные детали, прокомментировала и Даша Астафьева ситуацию:

«В этот раз я тоже не поленюсь, снова рискну и послушаю проклены. Но хочу, чтобы вы увидели один из примеров, когда человек, пользуясь хейтом, составляет себе долгожданный пиар и пытается обратить на себя внимание. Но делать так – безответственно.

Сейчас не те времена, чтобы использовать классический метод инфлюенсеров. Человек, который выживает, никогда не обратит внимание на то, из чего состоит Инстаграм некоторых благодетелей» - пишет Даша.

Заведение, где состоялся скандал, поспешило также дать свой ответ: «Друзья, мы провели служебную проверку из-за инцидента, описание которого на днях распространилось соцсетями.

Делимся видео с камер наблюдения, на которых все видно» - заявили в Инстаграм.

Там видно, как Евгению Владимировну угостили чаем с бутербродом на Крещатике. Уже через два часа ее встретили в Пассаже.

«Видите ли, официантка спокойно просит подождать минутку, никаких жестов «на выход». Затем на баре бабушки готовят чай. Другая камера: официантка выносит еду за стол» - добавили.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.