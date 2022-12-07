Переможниця «Холостяка» одного із сезонів Ганна Богдан щодня показує, як проводить час у Домінікані. Туди вона вирушила разом із подругами, чим хвалиться в Інстаграм.

Оскільки екс-модель працює у турагентстві, вона також звикла подорожувати світом та підбирати кращі курорти для відпочинку. Незважаючи на складний період у країні, критика українців Богдан не чіпає.

Вона продовжує показувати, як веселиться на пляжі, ніжиться в купальнику та демонструє схудлу фігуру. Щоб уникнути негативних коментарів, вона публікує більшу частину кадрів у Сторі.

«Мавпа» – у жартівливій манері написала Анна під кадром, на якому намагалася піднятися на тропічне дерево.

А нещодавно зірку розкритикували через новий пост у блозі.

"А нічого, що зараз йде війна?", "У нашій країні – війна. Ганно, хіба Україна не ваша країна? Вам не боляче за Україну? Звичайно, це Вам вирішувати, як жити своє життя, але має бути повага до тих, хто нас захищає"

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