Переможниця «Холостяка» одного із сезонів Ганна Богдан щодня показує, як проводить час у Домінікані. Туди вона вирушила разом із подругами, чим хвалиться в Інстаграм.
Оскільки екс-модель працює у турагентстві, вона також звикла подорожувати світом та підбирати кращі курорти для відпочинку. Незважаючи на складний період у країні, критика українців Богдан не чіпає.
Вона продовжує показувати, як веселиться на пляжі, ніжиться в купальнику та демонструє схудлу фігуру. Щоб уникнути негативних коментарів, вона публікує більшу частину кадрів у Сторі.
«Мавпа» – у жартівливій манері написала Анна під кадром, на якому намагалася піднятися на тропічне дерево.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Сценарій фінської війни повторюється: у окупантів назріває нова величезна проблема
В Україну мчать сніговий фронт та морози: названо дату потепління до +10
Дружину "Холостяка" Добриніна розкритикували через прогулянку з дитиною: "Йому не холодно..."
"Холостяк" Топольський зізнався, з якими дівчатами йому неприємно бути на проекті: "Після того..."
А нещодавно зірку розкритикували через новий пост у блозі.
"А нічого, що зараз йде війна?", "У нашій країні – війна. Ганно, хіба Україна не ваша країна? Вам не боляче за Україну? Звичайно, це Вам вирішувати, як жити своє життя, але має бути повага до тих, хто нас захищає"
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у купальнику з вирізами обурила українців
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Ганна Богдан виставила напоказ розваги на курорті та розлютила українців.
А ще Politeka писала, що переможниця "Холостяку" Ганна Богдан на закордонному курорті викликала обурення в українців