Победительница «Холостяка» одного из сезонов Анна Богдан каждый день показывает, как проводит время в Доминикане. Туда она отправилась вместе с подругами, чем хвастается в Инстаграм.

Поскольку экс-модель работает в турагентстве, она также привыкла путешествовать по миру и подбирать лучше курорты для отдыха. Несмотря на сложный период в стране, критика украинцев Богдан не трогает.

Она продолжает показывать, как веселится на пляже, нежится в купальнике и демонстрирует похудевшую фигуру. Чтобы избежать негативных комментариев, она публикует большую часть кадров в Стори.

«Обезьяна» - в шутливой манере написала Анна под кадром, на котором пыталась взобраться на тропическое дерево.

А недавно звезду раскритиковали из-за нового поста в блоге.

"А ничего, что сейчас идет война?", "В нашей стране – война. Анна, разве Украина не ваша страна? Вам не больно за Украину? Конечно, это Вам решать, как жить свою жизнь, но должно быть уважение к тем, кто нас защищает"

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан в купальнике с вырезами возмутила украинцев

Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан выставила напоказ развлечения на курорте и взбесила украинцев

А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан на заграничном курорте вызвала возмущение у украинцев