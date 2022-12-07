Победительница «Холостяка» одного из сезонов Анна Богдан каждый день показывает, как проводит время в Доминикане. Туда она отправилась вместе с подругами, чем хвастается в Инстаграм.
Поскольку экс-модель работает в турагентстве, она также привыкла путешествовать по миру и подбирать лучше курорты для отдыха. Несмотря на сложный период в стране, критика украинцев Богдан не трогает.
Она продолжает показывать, как веселится на пляже, нежится в купальнике и демонстрирует похудевшую фигуру. Чтобы избежать негативных комментариев, она публикует большую часть кадров в Стори.
«Обезьяна» - в шутливой манере написала Анна под кадром, на котором пыталась взобраться на тропическое дерево.
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А недавно звезду раскритиковали из-за нового поста в блоге.
"А ничего, что сейчас идет война?", "В нашей стране – война. Анна, разве Украина не ваша страна? Вам не больно за Украину? Конечно, это Вам решать, как жить свою жизнь, но должно быть уважение к тем, кто нас защищает"
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан в купальнике с вырезами возмутила украинцев
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