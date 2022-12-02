Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила снимок со своего путешествия в Доминикану и нарвалась на критику поклонников.

На новой фотографии Анна запечатлена на вечерней прогулке, среди густой зелени и яркого света. Судя по геолокации, она поселилась в роскошном отеле первой линии с недешевыми номерами. Перед камерой девушка появилась в длинном черном платье с вырезами, которое подчеркнуло фигуру и декольте, ее волосы распущены и немного растрепаны, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Богдан на испанском написала: "Спокойной ночи". А пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию девушки, правда, некоторые ее критикуют: "Горячая штучка", "Красавица", "Красотка", "Надо отписываться! Тошнит уже от ее сторис и постов!", "Все "патриотки" за границей", "Это все, что ее беспокоит сейчас", "Очень красивая", "У нас война, зачем нам эти томные фото? Будет время для куража, а сейчас лучше подумайте о цене, которую мальчишки платят, помогайте чем можете, может потом не так стыдно будет лежать на белоснежных пляжах", "Красоткой она была. Сейчас эти короткие волосы, тусклый взгляд. Не привлекательна совсем".

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