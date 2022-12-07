Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала Рілс-відео з нарізкою кадрів, на яких показала, як створювали її образ для кліпу.

Як виявилося, Мішель записала нову пісню українською мовою та зняла на неї чуттєвий кліп. У ролику співачку спочатку можна побачити в руках професіоналів, які допомагають створювати цей образ, а потім уже на знімальному майданчику у цьому нескромному вбранні. Як видно, Мішель з'явилася в спокусливому образі - світлій блузці з корсетом і білих панчохах з мереживом, що тільки підкреслило її витончені форми. Волосся співачки зібрано у недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Андрада написала: "Зацініть образ". А шанувальники відразу почали коментувати публікацію зірки, засипаючи її компліментами: "Кішка", "Вогонь", "Красуня", "У тебе дуже гарні очі. Фотки вогонь. Красуня", "Не можу звикнути, що тобі вже не 14 років" , "Вогненно", "Шоколадка", "Наша цукерка".

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