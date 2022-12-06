На своїй сторінці в Instagram Катя вирішила незвичайно привітати українських захисників із Днем Збройних Сил України.

"Слава ЗСУ, Слава Героям! Я тисячу раз вдячна нашим Героям за те, що боронять і відвойовують сантиметр за сантиметр нашу землю за те, що ми в тилу маємо змогу жити і працювати, за те, що ми маємо нашу Україну", — пише Осадча.

У цей день Катерина визначила для себе, за що особисто набільше вдячна нашим Збройним силам.

"Кожен з нас має свою особисту історію за що подякувати 🙏🏻 І я хочу подякувати, що маю змогу бачити своїх батьків, адже коли вороги були вже за кілька кілометрів і з сусідів не залишилося геть нікого, батьки не виїзджали і тільки завдяки нашим Героям Київщина звільнена і будуть звільнені і інші міста! Дякую кожному і кожній. Ми в невичерпному боргу перед вами 🙏🏻 З вашим Днем ЗСУ!", — наголосила ведуча.

Українці в коментарях оцінили родинне фото Осадчих та підтримали ведучу: "Дуже стильні батьки", "Вдячна за кожен ранок і кожен вечір, за можливість працювати, за можливість гуляти Києвом, любити та жити! 💛💙", "Завдяки Вам, ЗСУ, ми можемо жити!", "Велика подяка за те , що в нас є Україна. Низький уклін Вам, наші Ангели".

Нагадаємо, Осадча звернулася до українців після "одкровень" Земфіри.

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