Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила рилс-видео с нарезкой кадров, на которых показала, как создавали ее образ для клипа.

Как оказалось, Мишель записала новую песню на украинском языке и сняла на нее чувственный клип. В ролике певицу сначала можно увидеть в руках профессионалов, которые помогают создавать этот образ, а затем уже на съемочной площадке в этом нескромном наряде. Как видно, Мишель появилась в соблазнительном образе – светлой блузе с корсетом и белых чулках с кружевом, что только подчеркнуло ее изящные формы. Волосы певицы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Андраде написала: "Зацените образ". А поклонники тут же принялись комментировать публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Кошка", "Огонь", "Красотка", "У тебя очень красивые глаза. Фотки огонь. Красотка", "Не могу привыкнуть, что тебе уже не 14 лет", "Огненно", "Шоколадка", "Наша конфетка".

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