Світлана Лобода зробила нову заяву після скандальних повідомлень про те, що в Литві її вирішили визнати персоною нон-грата.

Співачка, яка до 24 лютого працювала на російську аудиторію, після повномасштабного вторгнення успішно "перевзулася" та зайняла українську позицію, але досі розплачується за любов до рф у минулому.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Литва внесла Світлану Лободу до списку персон нон грата через гастролі на росії після окупації Криму. Але це виявилося фейком.

Напередодні, перед концертом у столиці Литви Вільнюсі, співачка провела прес-конференцію, в якій російською мовою прокоментувала ситуацію з МЗС Литви і скасування концертів, а також спростувала «персону нон-грата».

"Я громадянка України, у мене було і залишається лише одне громадянство та один паспорт - український. Після окупації Криму з 2014 року - я не була в Криму", - заявила Світлана Лобода.

При цьому в коментарях артистку розкритикували як колишні російські фани, так і українці:

"А чому не рідною мовою) Швидко переметнулася ... а війна то з 14 року",

"Ой, схоже, ця "патріотка" зовсім не знає української мови",

"Від любові до ненависті один крок...",

"Так а чого відповідаєш на запитання російською мовою?! Все просто: кричати, що я громадянка України, але мову не знати 😂".

Нагадаємо, Світлана Лобода посварила українців через нову пісню російською мовою.

Як повідомляла Politeka, Лобода звернулася до фанатів через концерт у Литві, українці відреагували.

Також Politeka писала, що Лобода заінтригувала новою піснею зі звуками сирени.