Тому що до цього захід мав бути сюрпризом абсолютно для всіх. На своїй сторінці в Instagram Джамала показала яскраві кадри зі своєї поїздки до Штатів, де засвітилася разом зі світовими знаменитостями.

Виявилося, що українську артистку запросили заспівати легендарну пісню «Walk On» групи U2 разом із Hozier та Brandi Carlile на головній події року в Америці — 45th Annual Kennedy Center Honors.

"Мені випала честь розділити сцену з беззаперечними легендами музичної історії, виконуючи хіт феноменального гурту U2. Назавжди запам'ятаю слова Bono: «Коли слухав твій спів — відлетів у космос». Зізнаюся, під час виконання я почувалася так само 😀", — поділилася Джамала.

Вона також додала, що найважливішим для неї в той день стала можливість знову нагадати свіоові про війну рф проти України.

"Разом із піснею U2 я виконала рядки українського гімну, а з тим нагадала тритисячній залі про темряву. Про те, що росія робить із нашим життям. Вдячна безмежно за можливість бути почутою. Підтримка в залі й за кулісами дарує неабияку впевненість у тому, що ми в цій боротьбі не сам на сам із ворогом. Про нас не мають права забути", — наголосила співачка.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.