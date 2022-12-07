Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо (Михайло Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка здивувала кадрами зі Львівської філармонії, де отримала нагороду за своє волонтерство.

На кадрах можна побачити, що на церемонію нагородження Ярослава прийшла в образі, що нагадує вбрання нареченої. На ній елегантна біла сукня в підлогу закритого типу, яка підкреслила струнку фігуру. Довге волосся дівчини завите і розпущене, а на обличчі яскравий макіяж і мила посмішка. У руках вона тримає квіти та табличку з вдячністю за свою волонтерську діяльність.

У підписі до публікації SLAVIA написала: "З Всесвітнім днем волонтера! Рада отримати подяку за волонтерство від Львівської обласної адміністрації. Тримаємо художній фронт". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію співачки.

Варто зазначити, що останнім часом колишня дружина Дзідзьо, яка перед війною почала активно зводити свою сольну кар'єру, дала кілька десятків благодійних концертів. Більшість її виступів проходили у шпиталях, вона виступала для військових, волонтерів, переселенців, піднімаючи бойовий дух своїми українськими піснями.

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