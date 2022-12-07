Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо (Михаил Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила кадрами из Львовской филармонии, где получила награду за свое волонтерство.

На кадрах можно увидеть, что на церемонию награждения Ярослава пришла в образе, который напоминает наряд невесты. На ней элегантное белое платье в пол закрытого типа, которое подчеркнуло стройную фигуру. Длинные волосы девушки завиты и распущены, а на лице яркий макияж и милая улыбка. В руках она держит цветы и табличку с благодарностью за свою волонтерскую деятельность.

В подписи к публикации SLAVIA написала: "С Всемирным днем волонтера! Рада получить благодарность за волонтерство от Львовской областной администрации. Держим художественный фронт". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы.

Стоит отметить, что за последнее время бывшая жена Дзидзьо, которая перед войной начала активно строить свою сольную карьеру, дала несколько десятков благотворительных концертов. Большинство ее выступлений проходили в госпиталях, она выступала для военных, волонтеров, переселенцев, поднимая боевой дух своими украинскими песнями.

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