Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор та шеф-кухар колумбійського походження. Зірка разом із шеф-кухарями Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською судять проект "Майстер Шеф". Не забуває Ектор і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Ектор показав, як розважається із колегами.
"Коли з колегами на одній хвилі", - написав Ектор у своєму блозі.
"Танцюємо на зло росіянам", - написав під відео зірка.
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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Вау", "Прикольно, Ектор не могли б ви показати мені як приготувати лазінням, особисто?", "Круто", "Вуса у Володьки вогонь", "Ахаха".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, на що доводиться йти заради популярності.
А ще Politeka повідомляла, що учасники "МастерШеф" зчепилися перед камерами
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