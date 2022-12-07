Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор та шеф-кухар колумбійського походження. Зірка разом із шеф-кухарями Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською судять проект "Майстер Шеф". Не забуває Ектор і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Ектор показав, як розважається із колегами.

"Коли з колегами на одній хвилі", - написав Ектор у своєму блозі.

"Танцюємо на зло росіянам", - написав під відео зірка.

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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Вау", "Прикольно, Ектор не могли б ви показати мені як приготувати лазінням, особисто?", "Круто", "Вуса у Володьки вогонь", "Ахаха".

@hectorjimenezbravo

Танцюємо на злість русні! 😂💃#ектор #тіктокукраїна #мастершеф #мастершеф #эктор #masterchef #рек #шеф

♬ original sound - Ектор Хіменес-Браво

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, на що доводиться йти заради популярності.

А ще Politeka повідомляла, що учасники "МастерШеф" зчепилися перед камерами

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився розповіддю про свою професію