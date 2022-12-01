Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар и бессменный судья кулинарного телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво находится в Украине и занимается волонтерством. Несколько часов назад на своей странице в Инстаграм-Сториз он решил рассказать, какие навыки нужны для того, чтобы стать шеф-поваром.

Как рассказал Эктор Хименес-Браво, во-первых очень важен опыт на профессиональной кухне, а во-вторых, нужно много учиться.

"Невозможно стать шеф-поваром, если ты только выставляешь свои видео на Youtube или же в Tik-Tok. Нужно идти и учиться и много практиковаться на профессиональной кухне. Если ты хочешь быть шеф-поваром, то учи кулинарный курс или кондитерский, а также практикуй на профессиональной кухне. Минимально 5 лет. И только после этого ты можешь сказать, что ты шеф-повар", - заявил Эктор Хименес-Браво.

Кроме того, он добавил, что немаловажными являются желание и упорство.

Хименес-Браво подчеркнул, что быть шефом – это призвание. Эта профессия, по его словам, предполагает привычку всегда торговаться на базаре за лучшие помидоры, потому что шеф-повар это делает в ресторане с поставщиками.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил дегустацию еды из Мака.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился использовать украинские приправы, которые недолюбливал.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал упражнение для ног, заставив прослезиться киевлян.