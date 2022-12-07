Судьи "Мастер Шеф" и шеф-повары Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский пустились вместе в пляс, подняв настроение украинцам.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и шеф-повар колумбийского происхождения. Звезда вместе с шеф-поварами Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской судят проект "Мастер Шеф". Не забывает Эктор и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Эктор показал, как развлекается с коллегами.

"Когда с коллегами на одной волне", - написал Эктор в своем блоге.

"Танцуем на зло россиянам", - написал под видео звезда.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау", "Прикольно, Эктор не могли бы вы показать мне как приготовить лозанью, лично?", "Круто", "Усы у Володьки огонь", "Ахаха".

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