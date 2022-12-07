Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор и шеф-повар колумбийского происхождения. Звезда вместе с шеф-поварами Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской судят проект "Мастер Шеф". Не забывает Эктор и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Эктор показал, как развлекается с коллегами.
"Когда с коллегами на одной волне", - написал Эктор в своем блоге.
"Танцуем на зло россиянам", - написал под видео звезда.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Вау", "Прикольно, Эктор не могли бы вы показать мне как приготовить лозанью, лично?", "Круто", "Усы у Володьки огонь", "Ахаха".
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, на что приходится идти ради популярности
А еще Politeka сообщала, что участники "МастерШеф" сцепились перед камерами
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рассказом о своей профессии