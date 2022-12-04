Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показал, на что ему приходится идти ради популярности.

"Я: не буду снимать этот тренд, он девчачий", - написал Эктор на видео, после чего снял тренд.

"Что же ты с нами делаешь, #Wednesday", - написал Эктор, отсылая к новому популярному сериалу.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Меня уже преследует Wednesday, особенно в тик-токе", "Ахахах, то вы следите за трендами))", "Эктор, вы открываетесь с другой стороны. Очень милый", "Ваууу, даже вы его сняли, а я еще нет;)", "Неужели это со съемок нового сезона, ждем", "Круто получилось, Эктор вы настоящий тик токер", "Так круто вышло!! Вы-супер".

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