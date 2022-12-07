Напередодні артистка нарешті змогла розсекретити справжню мету свого візиту до Штатів, тому що до цього захід мав бути сюрпризом абсолютно для всіх. Виявилося, що українську співачку запросили заспівати легендарну пісню «Walk On» групи U2 разом із Hozier та Brandi Carlile на головній події року в Америці — 45th Annual Kennedy Center Honors.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала показала яскраві кадри з репетицій та на публіці, де вона в усій красі продемонструвала новий образ від українського дизайнера.

"Це відрядження я запам’ятаю назавжди. Відбулося багато важливих та корисних для нас із вами зустрічей, а кожна вільна хвилина – це репетиція. Гортайте карусель :) Наразі хочу поділитися, що я ретельно підбирала кожен образ та кожну деталь від українського дизайнера. Дякую, що кожен із вас творить в такий складний для України час❤️", — пише Джамала.

Шанувальники в коментарях підримали співачку та засипали її компліментами: "Дякую за маленький відрізок вашого співу. Це дійсно політ в космос"; "Яка ж ви крута 😍"; "Україну почує увесь світ"; "Наша неймовірна Джа, люблю тебе всім серцем!!! Коли почула "Верше мій верше", ці мурахи зі мною назавжди!!! Уклін за те, що ти робиш!".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.