Накануне артистка наконец-то смогла рассекретить настоящую цель своего визита в Штаты, потому что до этого мероприятие должно было быть сюрпризом абсолютно для всех. Оказалось, что украинскую певицу пригласили спеть легендарную песню Walk On группы U2 вместе с Hozier и Brandi Carlile на главном событии года в Америке — 45th Annual Kennedy Center Honors.

В этот раз на своей странице в Instagram Джамала показала яркие кадры с репетиций и на публике, где она во всей красе продемонстрировала новый образ от украинского дизайнера.

"Эту командировку я запомню навсегда. Состоялось много важных и полезных для нас с вами встреч, а каждая свободная минута – это репетиция. Листайте карусель :) Хочу поделиться, что я тщательно подбирала каждый образ и каждую деталь от украинского дизайнера. Спасибо, что каждый из вас творит в такое сложное для Украины время ❤️", - пишет Джамала.

Поклонники в комментариях поддержали певицу и засыпали ее комплиментами: "Спасибо за маленький отрезок вашего пения. Это действительно полет в космос"; "Какая же вы крутая 😍"; "Украину услышит весь мир"; "Наша невероятная Джа, люблю тебя всем сердцем!!! Когда услышала "Верше мій верше", эти мурашки со мной навсегда!!! Поклон за то, что ты делаешь!".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.