Український ведучий Анатолій Анатоліч пригрозив пропагандистам "біоголубами", яких так бояться росіяни.

Як повідомляє Politeka.net, український ведучий Анатолій Анатоліч після чергового масованого ракетного обстрілу росією України запостив жарт на адресу пропутинських співаків Миколи Баскова, Філіпа Кіркорова та Олега Газманова. Пост з'явився на його сторінці Інстаграм-Сториз.

Анатолій Анатоліч пригрозив пропагандистам "біоголубами", яких так бояться росіяни. Він пожартував, що українські птахи на помсту заразять путіністів "сибірською імпотенцією".

До посту він додав коротке відео, зняте на заході сонця. На кадрах можна побачити зграю птахів, яка летіла у невідомому напрямку.

"Бойові українські біоголуби вже летять, щоб заражати сибірською імпотенцією Баскова та Кіркорова. А на Газманова просто наср*т зверху", - пожартував Анатолій Анатоліч над російською пропагандою.

Анатолій Анатоліч також зізнався, що продовжує слухати композиції російських виконавців з огляду на їхню антивоєнну позицію.

Як відомо, Микола Басков нещодавно розплакався, розповідаючи про поранених окупантів. Філіп Кіркоров у липні цього року зустрівся в анексованому Криму із пораненими російськими солдатами. Про Газманова взагалі нагадувати не хочеться, він ще з 2014 року підтримував путінський режим.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.