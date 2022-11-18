Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських артистів, які підтримали криваву війну проти України. Про це він написав пост на особистій сторінці в Instagram.

Знаменитість зазначив, що перестав сприймати контент і просто людей без розуміння їхньої політичної позиції. Тепер навіть не може слухати музику тих, хто мовчить чи підтримує війну, розв'язану росією. Те саме з кіно, телебаченням, комедією і так далі - телеведучий їх просто не дивиться.

Анатолій Анатоліч зізнався, що в його плейлисті все ще залишилися російські виконавці, але лише ті, які прийняли проукраїнську позицію та поїхали з росії.

"90 відсотків показали себе, які боягузи та нікчемні черв'яки. Тому ці, хто залишився в моєму плейлисті, для мене стали ще ближчими. А на фото Ангеліна Вовк, Хрюша, Степаша та Філя. І звичайно, це міг бути пост на тему. Цой би ніколи не підтримав цю війну. Або Ігор Сорін з Іванушек уже виїхав би з росії, не витримавши цей ганебний порядок, але ні. Тут про Ангеліну Вовк, яка зібралася їхати на фронт підтримувати російських окупантів", - написав Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, що Анатолій запідозрив зрадницю Тодоренка у відносинах з аб'юзером .

Як повідомляла Politeka, ведучий Анатолій згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.

Також Politeka писала, що Анатолій зробив висновок про росіян після відео із Новофедорівки.