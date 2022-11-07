Як повідомляє Politeka.net, телеведучий Анатолій Анатоліч, з благодійною метою вирушив до Нью-Йорка, де вчетверте пробіг марафон New York City Half Marathon. Своїми здобутками він поділився на сторінці в Instagtram, не в силах стриматися знаменитий українець розплакався.
Телеведучий повідомив, що вдалося зібрати за цей марафон приблизно 300 000 гривень – ця сума забезпечить зимовим взуттям цілу роту. Як зізнався Анатолій Анатоліч, для нього цей забіг став найгіршим за всі його забіги, але незважаючи на всі труднощі - він знає, як важко нашим захисникам на передовій. Тому й не стримався і заплакав, згадавши про це.
"І вибачте за сльози. Іноді складно їх стримувати, коли думаєш про Героїв нашої країни. Це був найскладніший забіг у моєму житті. Але ми це зробили. Дякую за кожен донат", - доповнив Анатолій Анатоліч.
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Користувачі мережі в коментарях під постом поспішили заспокоїти ведучого і зазначили, що за його щирість не варто вибачатися: "Нема за що вибачатися, щирість - так пишаюся тобою", "Анатоліч ти крутий, з такою підтримкою наші хлопці встоять", "Це то, що відрізняє нас, українців! Справжні емоції та почуття, справжня посмішка та сльози, прості речі. Щирість".
Нагадаємо, що Анатолій запідозрив зрадницю Тодоренка у відносинах з аб'юзером .
Як повідомляла Politeka, ведучий Анатолій згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.
Також Politeka писала, що Анатолій зробив висновок про росіян після відео із Новофедорівки.