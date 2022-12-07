Как сообщает Politeka.net, украинский ведущий Анатолий Анатолич после очередного массированного ракетного обстрела россией Украины запостил шутку в адрес пропутинских певцов Николая Баскова, Филиппа Киркорова и Олега Газманова. Пост появился у него на странице Инстаграм-Сториз.

Анатолий Анатолич пригрозил пропагандистам "биоголубями", которых так боятся россияне. Он пошутил, что украинские птицы в отместку заразят путинистов "сибирской импотенцией".

К посту он добавил короткое видео, снятое на закате. На кадрах можно увидеть стаю птиц, которая летела в неизвестном направлении.

"Боевые украинские биоголубы уже летят, чтобы заражать сибирской импотенцией Баскова и Киркорова. А на Газманова просто наср*т сверху", – пошутил Анатолий Анатолич над российской пропагандой.

Анатолий Анатолич также признался, что продолжает слушать композиции российских исполнителей, учитывая их антивоенную позицию.

Как известно, Николай Басков не так давно разревелся, рассказывая о раненых оккупантах. Филипп Киркоров в июле этого года встретился в аннексированном Крыму с ранеными российскими солдатами. О Газманове и вовсе напоминать не хочется, он еще с 2014 года поддерживал путинский режим.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.