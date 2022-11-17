Анатолій Анатолич опублікував кілька stories, у яких висловився про позицію артистки, а також пояснив, чому тема критики виконавиці для нього давно закрита.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Світлана Лобода – кума ведучого Анатолія Анатоліча. Хоча зараз вона займає проукраїнську позицію, до 24 лютого активно гастролювала на росії, спонсорувала країну-агресора, за що її досі хейтять. Ведучий став на захист артистки.

Так, шоумен опублікував у Instagram кілька stories, у яких висловився про позицію артистки, а також пояснив, чому тема критики виконавиці для нього давно закрита.

"Лобода моя близька людина. Ми багато років разом. Я міг погоджуватися з її розвитком кар'єри останніми роками, міг не погоджуватися. Але я пишаюся її позицією та вчинками після початку війни. Вона одна з небагатьох, хто назвав війну війною, хто залишив свою кар'єру і популярність на росії", - написав Анатолій Анатоліч .

Ведучий додав, що майже за 9 місяців війни Світлана Лобода довела своїми вчинками, що вона є українкою. Зараз вона робить все, що може заради перемоги, визнає свої помилки на відміну від багатьох українських артистів, які досі сидять на росії та мовчать.

Нагадаємо, що Анатолій запідозрив зрадницю Тодоренка у відносинах з аб'юзером .

Як повідомляла Politeka, ведучий Анатолій згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.

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