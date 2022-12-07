4-річний син співачки Світлани Тарабарової подякував військовим за те, що вони захищають Україну та його близьких.

Як повідомляє Politeka.net, 6 грудня, в українських захисників свято – День Збройних Сил України. З початку повномасштабної війни, розв'язаної росією, це свято набуло особливого значення.

Цього дня 4-річний син співачки Світлани Тарабарової звернувся до військових та поділився зовсім не дитячими думками. Співачка поділилася відео на своїй сторінці в Інстаграм.

4-річний син співачки Світлани Тарабарової подякував військовим за те, що вони захищають Україну та його близьких.

"Дякую наших захисників за те, що захищаєте мого собачку, мою сестру, тата і маму, наш дім. І нашу Україну. Ура!" – сказав Іван.

Також Світлана Тарабарова доповнила, що це щирі слова хлопчика, котрий вірить у перемогу України.

Варто зазначити, що зараз на Тарабарова чекає третя дитина і виховує 4-річного сина Івана і 2-річну доньку Марію. Нещодавно вона спростувала можливі чутки про те, що народжує втретє для того, щоб її чоловік міг покинути Україну.

За словами Тарабарової, не можна порівнювати можливість виїзду багатодітного батька за кордон під час війни з вихованням самої дитини.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.