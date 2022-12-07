Как сообщает Politeka.net, 6 декабря, в украинских защитников праздник – День Вооруженных Сил Украины. С начала полномасштабной войны, развязанной россией, этот праздник приобрел особое значение.
В этот день 4-летний сын певицы Светланы Тарабаровой обратился к военным и поделился совсем не детскими мыслями. Певица поделилась видео на своей странице в Инстаграм.
4-летний сын певицы Светланы Тарабаровой поблагодарил военных за то, что они защищают Украину и его близких.
"Благодарю наших защитников за то, что защищаете мою собачку, мою сестру, папу и маму, наш дом. И нашу Украину. Ура!" - сказал Иван.
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Также Светлана Тарабарова дополнила, что это искренние слова мальчика, который верит в победу Украины.
Стоит отметить, что сейчас Тарабарова ждет третьего малыша и воспитывает 4-летнего сына Ивана и 2-летнюю дочь Марию. Недавно она опровергла возможные слухи о том, что рожает в третий раз для того, чтобы ее муж мог покинуть Украину.
По словам Тарабаровой, нельзя сравнивать возможность выезда многодетного отца за границу во время войны с воспитанием самого ребенка.
Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.
Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.
Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.