4-летний сын певицы Светланы Тарабаровой поблагодарил военных за то, что они защищают Украину и его близких.

Как сообщает Politeka.net, 6 декабря, в украинских защитников праздник – День Вооруженных Сил Украины. С начала полномасштабной войны, развязанной россией, этот праздник приобрел особое значение.

В этот день 4-летний сын певицы Светланы Тарабаровой обратился к военным и поделился совсем не детскими мыслями. Певица поделилась видео на своей странице в Инстаграм.

4-летний сын певицы Светланы Тарабаровой поблагодарил военных за то, что они защищают Украину и его близких.

"Благодарю наших защитников за то, что защищаете мою собачку, мою сестру, папу и маму, наш дом. И нашу Украину. Ура!" - сказал Иван.

Также Светлана Тарабарова дополнила, что это искренние слова мальчика, который верит в победу Украины.

Стоит отметить, что сейчас Тарабарова ждет третьего малыша и воспитывает 4-летнего сына Ивана и 2-летнюю дочь Марию. Недавно она опровергла возможные слухи о том, что рожает в третий раз для того, чтобы ее муж мог покинуть Украину.

По словам Тарабаровой, нельзя сравнивать возможность выезда многодетного отца за границу во время войны с воспитанием самого ребенка.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.