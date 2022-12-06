Український музикант, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя не залишився осторонь і разом із колективом також привітав захисників зі святом.

Як повідомляє Politeka.net, 6 грудня, в українських захисників свято – День Збройних Сил України. Українські військові героїчно стали на захист країни від російських загарбників та продовжують щодня захищати Україну.

Український музикант, соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя не залишився осторонь і разом із колективом на сторінці в Інстаграм також привітав захисників зі святом.

З початку повномасштабної війни багато українських артистів замість мікрофона взяли до рук зброю і пішли захищати свою країну від окупантів. Тарас Тополя та музиканти гурту "Антитіла" також побували на фронті, де служили парамедиками.

"Збройні Сили України сьогодні це та міць, сила та відвага, які харчувалися в українцях поколіннями. І там, де, здавалося, не вистоїть ніхто, ці хлопці вгризаються у кожен клаптик української землі та відвойовують! Велика честь жити в одну епоху із сучасними героями - ЗСУ" - написав Тарас Тополя.

Варто зазначити, що музиканти гурту "Антитіла" залишили передову, щоби продовжити воювати на культурному фронті. Такий наказ віддав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Нагадаємо,Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.

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