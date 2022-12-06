Украинский музыкант, солист группы "Антитіла" Тарас Тополя не остался в стороне и вместе с коллективом тоже поздравил защитников с праздником.

Как сообщает Politeka.net, 6 декабря, в украинских защитников праздник – День Вооруженных Сил Украины. Украинские военные героически стали на защиту страны от российских захватчиков и продолжают ежедневно защищать Украину.

Украинский музыкант, солист группы "Антитіла" Тарас Тополя не остался в стороне и вместе с коллективом на странице в Инстаграм тоже поздравил защитников с праздником.

С начала полномасштабной войны многие украинские артисты вместо микрофона взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну от оккупантов. Тарас Тополя и музыканты группы "Антитіла" также побывали на фронте, где служили парамедиками.

"Вооруженные Силы Украины сегодня это та мощь, сила и отвага, которые питались в украинцах поколениями. И там, где, казалось, не выстоит никто, эти ребята вгрызаются в каждый клочок украинской земли и отвоевывают! Большая честь жить в одну эпоху с современными героями – ВСУ"- написал Тарас Тополя.

Стоит отметить, что музыканты группы "Антитіла" покинули передовую, чтобы продолжить воевать на культурном фронте. Такой приказ отдал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Напомним, Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.