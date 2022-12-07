Олександра Зарицька розповіла, що вона часто прокидається серед ночі. При цьому артистка показала техніку, яка допомагає їй.

Солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька зізналася, що переживає не найкращий період у своєму житті. Вона продемонструвала просту техніку, яка допомагає їй заспокоїти. Про це вона заявила у відео, яке було опубліковано на YouTube-каналі "Поліція Івано-Франківської області".

Олександра Зарицька розповіла, що вона часто прокидається серед ночі. При цьому артистка додала, що не вважає, що сльози – це показник слабкості та закликає не накопичувати емоції у собі.

"Я стала дуже тривожною, не довіряю людям. Я по 10 разів перевіряю, чи зачинила двері. Часто прокидаюся серед ночі. Плачу майже щодня. Сльози якраз допомагають, цього не треба боятися", - розповіла Олександра.

Олександра Зарицька також показала просту техніку самодопомоги, яка допомагає їй заспокоїтись.

Для цього потрібно схрестити долоні, зчепившись великими пальцями так, щоб вони нагадували метелика. Прикласти долоні до грудей і по черзі ритмічно постукати по ключицях. Через внутрішні вібрації ви відчуєте звуки, подібні до гучного серцебиття. Продовжувати вправу потрібно доти, доки дихання не вирівняється.

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