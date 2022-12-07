Александра Зарицкая рассказала, что она часто просыпается среди ночи. При этом артистка показала технику, которая ей помогает.

Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая призналась, что переживает не лучший период в своей жизни. Она продемонстрировала простую технику, которая помогает ей для успокоения. Об этом она заявила в видео, которое было опубликовано на YouTube-канале "Поліція Івано-Франковської області".

Александра Зарицкая рассказала, что она часто просыпается среди ночи. При этом артистка добавила, что не считает, что слезы – это показатель слабости и призывает не накапливать эмоции в себе.

"Я стала очень тревожной, не доверяю людям. Я по 10 раз проверяю, закрыла ли двери. Часто просыпаюсь среди ночи. Плачу почти каждый день. Слезы как раз помогают, этого не надо бояться", – поведала Александра.

Александра Зарицкая также показала простую технику самопомощи, которая помогает успокоиться.

Для этого нужно скрестить ладони, сцепившись большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку. Приложить ладони к груди и по очереди ритмично постучать себя по ключицам. Через внутренние вибрации вы почувствуете звуки, похожие на громкое сердцебиение. Продолжать упражнение нужно до тех пор, пока дыхание не выровняется.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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