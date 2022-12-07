Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала фрагмент свого виступу, де чуттєво виконує гімн України.

Схоже, Ліда вкотре давала благодійний концерт для військових та вирішила показати фрагмент, на якому виконує гімн України. Свою посаду артистка присвятила українським захисникам із ЗСУ, які 6 грудня відзначають своє свято. Судячи з кадрів, Ліда не лише співала на сцені, а й танцювала та спілкувалася з військовими у залі.

У підписі до публікації Лі написала: "Дорогі наші Герої, вже 10 місяць поспіль ви вірно та відважно бороните нашу країну, наші землі, захищаєте кожного українця! А ми, в свою чергу, не припиняємо дякувати вам, кожного дня, кожної хвилини, за можливість дихати, жити, любити, творити!Тa вірити в те, що зовсім скоро наша країна переможе і ми усі разом будемо дивитись в мирне, чисте небо! Слава нашим неймовірним воїнам ЗСУ! Зі святом вас!".

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