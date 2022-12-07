Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фрагмент своего выступления, где чувственно исполняет гимн Украины.

Похоже, Лида в очередной раз давала благотворительный концерт для военных и решила показать фрагмент, на котором исполняет гимн Украины. Свой пост артистка посвятила украинским защитникам из ВСУ, которые 6 декабря отмечают свой праздник. Судя по кадрам, Лида не только пела на сцене, но и танцевала и общалась с военными в зале.

В подписи к публикации Ли написала: "Дорогие наши Герои, уже 10 месяцев подряд вы верно и смело защищаете нашу страну, наши земли, защищаете каждого украинца! А мы, в свою очередь, не прекращаем благодарить вас, каждый день, каждую минуту, за возможность дышать, жить, любить, творить! Да верить в то, что совсем скоро наша страна победит и мы все вместе будем смотреть в мирное, чистое небо! Слава нашим невероятным воинам ВСУ! С праздником вас!".

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