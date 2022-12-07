Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівне фото, а у підписі до нього лаконічно звернулася до українців.

Як видно, на новій фотографії Наталка знята у світлій кімнаті, вона сидить на темному пуфі і склала руки, немов у молитві. Перед камерою актриса з'явилася в білому вбранні – укорочених елегантних штанах та вільної в'язаної кофтині, а на її ногах білі туфельки. Волосся зірки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Насправді кожен день у нас з вами День Збройних Сил України. Безмежна подяка всім нашим захисникам, і низький уклін". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Наталки: "Слава нашим Героям", "Дякую нашим Збройним силам України. Нехай Бог оберігає наших захисників", "Наші ангели-охоронці, дякуємо Вам безмежно за те, що нас оберігаєте! Бережи Вас Бог", "Слава Україні", "Так, це правда! Слава героям", "Героям Слава", "Красива".

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