Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото, а в подписи к нему лаконично обратилась к украинцам.

Как видно, на новой фотографии Наталка запечатлена в светлой комнате, она сидит на темной пуфе и сложила руки, как будто в молитве. Перед камерой актриса появилась в белоснежном наряде – укороченных элегантных брюках и свободной вязанной кофточке, а на ее ногах белые туфельки. Волосы звезды распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Денисенко написала: "На самом деле, каждый день у нас с вами День Вооруженных Сил Украины. Безграничная благодарность всем нашим защитникам, и низкий поклон". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Наталки: "Слава нашим Героям", "Спасибо нашим Вооруженным силам Украины. Пусть Бог оберегает наших защитников", "Наши ангелы-хранители, благодарим Вас безгранично за то, что нас оберегаете! Береги Вас Бог", "Слава Украине", "Да, это правда! Слава героям", "Героям Слава", "Красивая".

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