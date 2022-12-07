Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним фото та написала зворушливо послання, адресоване українським воїнам.

На новій фотографії Ілона відображена у світлій новорічній локації з ялинкою, що горить гірляндами, вона сидить за столиком, тримаючи в руках папери і мрійливо дивиться кудись вгору. Перед камерою танцівниця з'явилася у світлих штанах та чорно-білій картатій блузі. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Гвоздьова написала привітання Збройним силам України, приурочене до їхнього свята: "Дорогі наші захистники,хочу від щирого серця сказати вам дякую і низький вам уклін за те що зараз я маю можливість жити, розвиватись і працювати в своїй країні. Ми пишаємось вами, віримо в нашу перемогу, тримаємо тил, намагаємось допомагати, чекаємо вас додому і дуже дуже хвилюємся за кожного з вас. Ви усі герої для мене і, особисто,для моєї доньки! Герої не вмирають. Чекаємо вас вдома".

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