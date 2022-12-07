Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным фото и написала трогательно послание, адресованное украинским воинам.

На новой фотографии Илона запечатлена в светлой новогодней локации с горящей гирляндами елкой, она сидит за столиком, держа в руках бумаги и мечтательно смотрит куда-то вверх. Перед камерой танцовщица появилась в светлых брюках и черно-белой клетчатой блузе. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Гвоздева написала поздравление Вооруженным силам Украины, приуроченное к их празднику: "Дорогие наши защитники, хочу от всей души сказать вам спасибо и низкий вам поклон за то, что сейчас я имею возможность жить, развиваться и работать в своей стране. Мы гордимся вами, верим в нашу победу, держим тыл, стараемся помогать, ждем вас домой и очень волнуемся за каждого из вас. Вы все герои для меня и лично для моей дочери! Герои не погибают. Ждем вас дома".

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