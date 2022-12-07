Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар поділився з українцями новиною, що за рішенням міськради Дніпра з публічного простору міста приберуть пам'ятники Пушкіну, Горькому, Ломоносову та перенесуть їх на територію КП "Зооконтроль". Мер Дніпра пояснив, що міськрада прийняла рішення самостійно, оскільки Мінкульт проігнорував прохання виключити з переліку об'єктів культурної спадщини пам'ятники, пов'язані з колишнім СРСР та країною-агресором.

Євген Клопотенко вже тривалий час закликає київську владу ухвалити таке рішення та прибрати пам'ятники Пушкіну та т.п. в Києві, а звільнені місця віддати під створення пам'яток української культури та наших героїв.

"Києве, чекаємо подарунок на Різдво. Цьом", — написав зірка "Мастер Шеф" та звернувся до мера Віталія Кличка та Київради.

Українці в коментарях підтримали ініціативу: "Так і треба! 🔥", "Зооконтроль - там їм і місце".

"Влада та військові віддають всі сили на фронт. А нам, громадським та культурним діячам, треба подбати зараз про дві речі: вшанування пам'яті своїм героям та очищення українського культурного простору від російських наративів. У рамках свого міста або сфери впливу. Наприклад. Я - киянин. І хочу наразі зробити так, щоб у моєму місті не було символів руского міра. Нехай вони будуть сховані у музеях або інших місцях, щоб нагадувати, як не треба робити", — заявив раніше Клопотенко.

Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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