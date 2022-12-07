В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар поделился с украинцами новостью, что по решению горсовета Днепра из публичного пространства города уберут памятники Пушкину, Горькому, Ломоносову и перенесут их на территорию КП "Зооконтроль". Мэр Днепра объяснил, что горсовет принял решение самостоятельно, поскольку Минкульт проигнорировал просьбу исключить из перечня объектов культурного наследия памятники, связанные с бывшим СССР и страной-агрессором.

Евгений Клопотенко уже долгое время призывает киевские власти принять такое решение и убрать памятники Пушкину и т.п. в Киеве, а освободившиеся места отдать под создание памятников украинской культуры и наших героев.

"Киев, ждем подарок на Рождество. Цем", — написал звезда "Мастер Шеф" и обратился к мэру Виталию Кличко и Киевсовету.

Украинцы в комментариях поддержали инициативу: "Так и надо! 🔥", "Зооконтроль – там им и место".

"Власть и военные отдают все силы на фронт. А нам, общественным и культурным деятелям, нужно позаботиться сейчас о двух вещах: чествовании памяти своим героям и очищении украинского культурного пространства от российских нарративов. В рамках своего города или сферы влияния. Например. Я - киевлянин. И хочу сделать так, чтобы в моем городе не было символов русского мира. Пусть они будут спрятаны в музеях или других местах, чтобы напоминать, как не надо делать", — заявил ранее Клопотенко.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.