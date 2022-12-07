Внучка Софії Ротару модель Соня Євдокименко приїхала до Лондона та вже встигла назнімати ефектних кадрів.

21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Євдокименко похвалилася, що приїхала до Лондона, та показала ефектні кадри прогулянки британською столицею. Для виходу модель обрала стильний джинсовий костюм та біле плюшеве пальто. У кадрі вона вміло позує на ходу та заманює свого оператора йти далі за нею.

"Привіт із Лондона 🤍💫", — не стала Соня заморочуватися з підписом до відео.

Численні шанувальники в коментарях засипали дівчину компліментами та сердечками: "Чарівна❤️", "Краса неймовірна!!!😍", "Ти виглядаєш надзвичайно", "Чудово!".

Оцінило лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і бабуся Софія Ротару, і батько, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.